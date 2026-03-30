珍惜生命｜青年爬飛鵝山電塔企圖輕生 消防員霧中爬塔救援

飛鵝山入夜有青年爬電塔企圖輕生，消防員在霧中爬塔拯救。警方周一（30日）晚上7時半接獲報案，指有人爬上飛鵝山附近的象山發電塔企圖自殺。警方消防趕至搜索，發現一名年約20歲的男子坐在塔頂，離地70米，狀甚危險，警方談判專家未幾到場游說。

至晚上10時許，山頂開始大霧籠罩，能見度下降，從飛鵝山觀景台位置只能間中瞥見電塔，消防員爬上電塔拯救男子，至晚上11時青年仍未返回安全位置。事發原因仍在調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：openup.hk