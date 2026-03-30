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石鼓洲地盤男工暈倒 送院搶救不治 環保署要求承辦商提交報告

突發
更新時間：17:12 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:16 2026-03-30 HKT

今日（30日）早上11時21分，石鼓洲附近人工島一個地盤，據報一名男工人突然暈倒，陷入昏迷，工友報警求助。政府飛行服務隊接報派出直升機到場，將姓陳（50歲）事主吊送往東區醫院，其間救護員要為事主施行心外壓急救，惜最終不治。死者的親友聞訊到醫院了解事件，其遺體稍後移往殮房待驗。警方正調查事件。

環保署深表難過 要求承辦商提交報告

環保署署長徐浩光對事件深表難過，並向死者家屬致以深切慰問，已要求承辦商為家屬提供適切協助。環保署表示事主為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施工程分判商工人，今晨約11時，他被發現暈倒在廠房地上並陷入昏迷，駐地盤急救人員隨即為其使用自動心臟除顫器進行急救，其後由飛行服務隊送往東區醫院搶救，送院後證實不治。

環保署強調十分重視事件，除已即時派員到醫院了解情況，並已通知勞工處，要求承辦商全力配合勞工處的調查。環保署亦已要求承辦商於7天內就事件提交報告。

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