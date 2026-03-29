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有片│麥記爭執互潑飲料 胡鬧男生被大叔氣場輾壓 當場「O嘴」

突發
更新時間：14:34 2026-03-29 HKT
發佈時間：14:34 2026-03-29 HKT

今（29日）日網上瘋傳一條「欺凌」短片，3名男學生在麥當勞分店內爭執，其中兩名學生欺負一名四眼男生，其間互潑飲料，掌摑對方，一名大叔疑被殃及扯火，出手制止，男學生如小熊遇上巨熊，縮起身子解釋：「喂，佢打我喎」。

據了解，事發於一年前，地點在東區某麥當勞分店，三名學生為同學關係，互相認識。片段全長11秒，3名學生在麥當勞爭執，座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，另一男學生趁機發圍，向四眼男生淋飲料。

四眼男激動說：「X你啊！」，掙開被捉實的雙手，這時對面男生突然一巴掌打落四眼男臉部，傳出「啪」一聲，四眼男的眼鏡被打歪，憤然把飲料擲向對方。此時，一名身穿橙色短衫的灰髮大叔出手制止，男生轉身露出驚恐神色，一臉無辜說：「喂，佢打我喎」。影片至此結束。

事件引起網民熱議：「這種霸凌就是要當場喝止，感謝這位大人」、「惡霸扮演受害者」、「還好意思說他先打我？」。

 

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