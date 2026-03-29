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中環的士疑「打左燈切右線」 保時捷收掣不及釀3車撞 兩男一女送院｜有片

突發
更新時間：00:06 2026-03-29 HKT
發佈時間：00:06 2026-03-29 HKT

中環發生三車相撞意外，周六（28日）晚上11時許，一輛保時捷跑車沿干諾道中往中環方向行駛，途至大會堂對開時，與另外兩輛的士發生碰撞。其中一輛的士被撞後橫亙路中，另一輛「小露寶」的士則停在中線。

救援人員接報到場，發現私家車司機及一名乘客受傷，另一輛的士上一名乘客亦受傷，共2女1男。另一輛涉事的士無人受傷。傷者隨即由救護車送往醫院治理。警方正調查意外原因。

據網上一段車Cam片段顯示，事發時「小露寶」的士沿中線行駛，前方疑有車準備左轉入會所街，因此收慢停下。另一輛舊款四座的士沿快線駛至，打燈欲切入中線，但見前方「小露寶」減速，在「打左燈切右線」的情況下又立即返回快線。尾隨的保時捷收掣不及，猛撞四座的士車尾，將其推前約10米後才停下。

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