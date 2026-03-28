荃灣眾安大廈裝修單位失火 小姊弟抱龜逃生：我好驚佢有事所以帶埋走
更新時間：20:22 2026-03-28 HKT
發佈時間：20:22 2026-03-28 HKT
發佈時間：20:22 2026-03-28 HKT
荃灣發生火警。今日（28日）傍晚6時許，警方接獲報案，指沙咀道297至313號眾安大廈一單位起火，消防動用一隊搜救隊灌救，又架起雲梯射水，迅速將火救熄，事件中無人受傷。據了解，涉事單位已裝修半年，無人居住。
《星島頭條》現場所見，大約有半百居民疏散至安全位置。居民楊太憶述當時見到走廊充斥濃煙，她立即用濕毛巾掩面逃生，「走都走唔切呀，勁多煙，伸手不見五指，消防係咁叫快啲走，我驚到連手機都無拎」。另外，一對姓陳的小姊弟在逃生期間亦帶同愛龜離開，「（我哋）聞到味，開門見到有人叫疏散，我好驚佢（龜）有事，所以帶埋佢走」。
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