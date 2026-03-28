佐敦18歲仔遭債主持刀指嚇追債 契媽出頭報警拘惡漢

今(28日)凌晨1時22分，佐敦上海街89-93號一單位，姓曾（43歲）男子疑因金錢問題，與18歲姓王青年發生爭執，其間曾男持刀指嚇王，王男以微信通知70歲姓胡的契媽，由她代為報警求助，警員接報到場，在曾男身上檢獲一把長約20厘米的生果刀，他涉嫌藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。事件中無人受傷。案件交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

警方經調查後，王男與被捕人曾男是朋友關係。 約一年前王男向曾男借貸四萬元，但王男一直沒有還款，於是曾男連同一名男友人今凌晨到上址單位，向王男追債，期間曾男從身上取出一把生果刀，王男大驚，於是通知契媽報警。 經調查後，警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕曾男。 被捕人仍被扣查當中。