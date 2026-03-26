JEPX案｜警再檢控涉洗黑錢6男4女 累計26人被控包括林作陳怡

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案件，警方今日（3月26日）見記者交代最新進展。警方稱，自2023年9月展開調查至今，共拘捕80人，並凍結總值約2.28億元資產。經過深入調查及徵詢律政司法律意見後，於今日（26日）以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪再檢控多10名涉案人。連帶去年被檢控的網紅林作及陳怡等16人，目前警方累計已檢控26人。

商業罪案調查科總督察韓成昊提到，本次最新檢控的涉案人為6男4女（26至47歲），涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪，據了解他們並非騙案骨幹成員。警方表示，調查JPEX案和相關的加密貨幣場外交易所（OTC）時，留意到部分可疑帳戶內，有與戶口持有人財務狀況嚴重不相稱的異常交易，合共涉及1.32億元，因此徵詢律政司法律意見後，今日展開新一輪檢控，案件將於明日（3月27日）在東區裁判法院提堂。

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案件，警方今日（3月26日）見記者交代最新進展。楊偉亨攝

JPEX案是香港近年受害人最多、涉款最龐大的一宗騙案。警方接手調查案件至今，合共收到超過2,700名受害人的報案，報稱損失金額超過港幣16億元。相關犯罪團夥在2020年初起，花費了大量時間透過不同渠道宣傳，企圖令人相信該平台是真實且可信的。他們標榜「低風險、高回報」，成功吸引大量投資者入局。

自從證監會2023年9月發出警告聲明後，JPEX隨即將平台提取虛擬資產的手續費大幅提升，變相令大部分客戶無法提取資產，造成巨額損失。隨後，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包洗黑錢。部分相關人士戶口被發現存有大量來歷不明收入，款項被用作購買名貴汽車等，亦有大量資金被以現金方式提取。

鑑於案件規模及複雜程度，警方高度重視，動員刑事部不同單位深入調查。自2023年9月至今，警方一共拘捕了 80 名人士，包括犯罪團夥核心成員、OTC負責人、協助宣傳平台的網紅（KOL）、涉及洗黑錢活動的傀儡戶口持有人。目前，警方總共凍結約港幣2.28億元資產，包括銀行結餘、現金、金條、奢侈品、名車及虛擬資產。

商業罪案調查科總督察韓成昊。

經過深入調查及徵詢律政司意見，警方去年曾檢控16人、涉嫌詐騙、串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中有關「欺詐地及罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」之罪行，相關審訊於高等法院及區域法院進行。部分在逃人士仍被通緝，相關由國際刑警發出的「紅色通緝令」仍然生效。

警方直言，JPEX是一宗極為複雜的案件，案發至今從無任何公司或個人承認是真正的營運者，警方需透過大量調查（包括向證人取證、分析大量文件、及向不同電子裝置法證檢驗）來釐清幕後主腦及共犯。警方會繼續鍥而不捨，透過國際協作將在逃人士緝拿歸案，並積極推進後續的調查與檢控工作。