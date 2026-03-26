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大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 4人受傷送院 一人危殆

突發
更新時間：11:32 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:32 2026-03-26 HKT

今（26日）晨11時許，大埔汀角路與鳳園路一間回收場，突然發生大爆炸，烈焰濃煙冒出，三名男子走避不及燒傷，另一名消防員不適，合共4人送院，消防到場開喉灌救，派出兩條喉及兩隊煙帽隊到場撲救，工人紛紛逃生，附近一帶疏散約100人。

網上圖片所見，現場火勢猛烈，濃煙席捲半空。據了解，多名報案者報稱聽到多次爆炸聲。

火警中至少有3人受傷，其中一名63歲姓黃男工人三級燒傷、一名58歲姓李男工人二級燒傷，另一名35歲非華裔男子亦都受傷，他們全被送往威爾斯親王醫院治理，其中李男情況危殆。另一名女工受驚不適，在場檢查後拒絕送院。另一消防員在救火時頭暈不適送院。

張小姐在回收場附近村屋居住，她憶述聽到巨響，赫見回收場火勢猛烈，她與其他街坊往安全地方暫避。她離遠見到火勢受控，但仍有濃煙冒出，表示不敢回村：「呢一刻我都仲未夠膽返去，希望冇事呀！」

消防處表示今日上午11時01分接獲報告，指大埔鳳園路附近一個回收場發生火警。消防人員正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

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