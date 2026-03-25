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深水埗赤膊男涉偷女子手機 警員趕至制服

突發
更新時間：22:48 2026-03-25 HKT
發佈時間：22:48 2026-03-25 HKT

深水埗福華街116號對開，今日（3月25日）晚上8時許，一名男子懷疑盜竊一名女子手提電話被截停。網上圖片所見，涉案男子赤裸上身，被多名街坊包圍，其後警員到場將男子制服。目前警方已將涉案男子拘捕。目前案件經過及原因仍在調查，由深水埗警區刑事調查隊跟進。事件中男子因情緒激動，被送往明愛醫院檢查。

涉案男子於福華街被截停。FB：Tsz Kin Yeung@香港交通及突發事故報料區
涉案男子於福華街被截停。FB：Tsz Kin Yeung@香港交通及突發事故報料區
警員趕至制服疑犯。FB：Tsz Kin Yeung@香港交通及突發事故報料區
警員趕至制服疑犯。FB：Tsz Kin Yeung@香港交通及突發事故報料區

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