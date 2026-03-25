一拳書館賣煽動刊物｜負責人龐一鳴遭國安處拘捕 翌日獲准保釋候查

香港警務處國家安全處周二（24日）拘捕4名男女，包括深水埗書店「一拳書館」負責人龐一鳴，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪，並在書店內檢取一批涉案的具煽動意圖的書籍，包括由《壹傳媒》前董事祈福德撰寫的《黎智英傳》。至今日（25日）晚上，龐一鳴獲准保釋候查，離開旺角警署。

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龐一鳴今日（25日）晚上離開旺角警署。

消息指，被捕的4名男女，包括負責人龐一鳴，其餘為書店職員。「一拳書館」過往一直持續售賣具有煽動意圖的書刊，今次被國安處檢取的涉案具煽動意圖的書籍中，包括由《壹傳媒》前董事祈福德撰寫的《黎智英傳》，全書妄顧事實地美化黎智英勾結外國勢力危害國家安全犯罪行為，又對特區司法人員進行攻擊、抹黑特區政府就黎智英所作的羈押安排，更刻意抹黑香港和內地，以達到對香港市民進行滲透煽動的目的。

