珍惜生命｜屯門市廣場夫婦企跳 保安及時制止救返

屯門一對老夫婦企圖跳樓。今日（25日）傍晚6時許，警方接獲一名女子報案，指其父母在屯門市廣場3樓企圖跳樓輕生。多名途人見到男子跨出欄杆，險象環生，在場的保安隨即上前制止。涉事夫婦其後被救回安全位置，清醒送往屯門醫院檢查。

據了解，男事主74歲，其妻子則71歲。根據網上圖片所見，該對夫婦站在商場3樓的圍欄旁邊，其間男事主情緒激動跨出欄杆，大批趕至的保安及市民迅速將他制服。警方正調查事件。

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