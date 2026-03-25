珍惜生命｜屯門市廣場夫婦企跳 保安及時制止救返
更新時間：21:29 2026-03-25 HKT
發佈時間：21:29 2026-03-25 HKT
發佈時間：21:29 2026-03-25 HKT
屯門一對老夫婦企圖跳樓。今日（25日）傍晚6時許，警方接獲一名女子報案，指其父母在屯門市廣場3樓企圖跳樓輕生。多名途人見到男子跨出欄杆，險象環生，在場的保安隨即上前制止。涉事夫婦其後被救回安全位置，清醒送往屯門醫院檢查。
據了解，男事主74歲，其妻子則71歲。根據網上圖片所見，該對夫婦站在商場3樓的圍欄旁邊，其間男事主情緒激動跨出欄杆，大批趕至的保安及市民迅速將他制服。警方正調查事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT