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「一拳書館」疑賣煽動刊物包括《黎智英傳》 警國安處拘負責人龐一鳴等4男女

突發
更新時間：20:50 2026-03-24 HKT
發佈時間：20:50 2026-03-24 HKT

深水埗書店「一拳書館」疑持續售賣具有煽動意圖的書刊，香港警務處國家安全處今日（24日）拘捕4名男女，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪，並於現場檢取一批涉案的具煽動意圖的書籍。據了解，被捕男女包括書店負責人龐一鳴。

警國安處檢一批煽動意圖書籍 包括《黎智英傳》

消息指，「一拳書館」過往一直持續售賣具有煽動意圖的書刊，今次被國安處檢取的涉案具煽動意圖的書籍中，包括由《壹傳媒》前董事祈福德撰寫的《黎智英傳》，全書妄顧事實地美化黎智英勾結外國勢力危害國家安全犯罪行為，又對特區司法人員進行攻擊、抹黑特區政府就黎智英所作的羈押安排，更刻意抹黑香港和內地，以達到對香港市民進行滲透煽動的目的。

翻查資料，「一拳書館」曾於店內免費派發由亂港組織「言語治療師總工會」編製的《羊村》系列繪本，繪本抹黑政府及警察，把黑暴暴徒描繪為英雄，圖向心智未成熟的學童灌輸仇恨政府的思想。發布繪本的5人最終被法律制裁，被判發佈煽動刊物罪成入獄19個月。

其後「一拳書館」持續以擦邊球方式作「軟對抗」，舉辦反政府電影放映會、邀請反政府人士舉行新書分享會及簽名會，更滲入學校舉辦所謂「讀書會」，實質於校內宣揚抗爭訊息。

「明知而出售具煽動意圖的刊物」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處七年監禁，若具煽動意圖而勾結外國或者境外勢力作出該些行為，則可判處最高10年監禁。

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