葵涌冧天秤│天秤殘骸已移走 吊雞車離場 稍後解封
更新時間：11:53 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:53 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:53 2026-03-24 HKT
葵涌大窩口道一個公屋地盤上周四（19日）有天秤倒塌，操作員連人帶機墮地身亡。部分斷裂天秤跌落附近山坡。房屋署自周一（23日）清晨開始移除天秤殘骸，原定目標為周二（24日）早上7時前完成清理。由於切割與吊走的難度較預期高，最後延至周二中午12時前完成。
現場所見，山坡上天秤的殘骸已全部移走，而重型吊雞車亦駛離現場。大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線稍後將解封。
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