海關拘巴西抵港28歲女 檢行李內$21萬瀕危魚翅
更新時間：19:07 2026-03-23 HKT
發佈時間：19:07 2026-03-23 HKT
發佈時間：19:07 2026-03-23 HKT
一名28歲的女旅客昨日（3月22日）從巴西經埃塞俄比亞飛抵本港，她於香港機場入境大堂被海關人員截停。海關人員清關檢查期間，在其寄艙行李內發現52公斤、約值21萬元的懷疑受管制乾魚翅。
經漁農自然護理署人員查驗後，懷疑該批乾魚翅屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。海關遂把涉案女子拘捕，案件已轉交漁護署跟進。
她已被漁護署落案控以一項非法進口附錄II瀕危物種罪。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報懷疑走私活動。
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