葵涌冧天秤｜房屋署：清晨開始移除天秤 料周二早上7時前完成清理 解封受影響路段

葵涌大窩口道一個公屋地盤上周四（19日）發生天秤倒塌奪命意外，部分天秤斷裂跌落地盤對開的山坡。今日（22日）有工程人員在地盤現場重新組裝新的天秤，並陸續準備將涉事塌下的天秤殘骸移除運走。房屋署表示，工程團隊將於明日（23日）清晨正式展開移除天秤工作，預計所有移除天秤及清理工序將於星期二（24日）早上7時前完成。

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房屋署表示，工程團隊經與承建商詳細商討，並與相關政府部門確認完成搜證工作後，於今早立即進行有關工程所需的一系列準備工作，包括開始架設兩部大型吊運車，預備於明日清晨正式展開移除天秤工作，屆時介乎芷葵樓與茵葵樓之間的一段大窩口道仍會繼續封閉，禁止所有車輛駛入，同時附近一帶的行人路範圍亦會禁止行人進入，預計所有移除天秤及清理工序將於星期二早上7時前完成，屆時受影響的路段將可解封。