有片｜北角春秧街單位失火 兩人徒手爬牆踩冷氣機逃命

北角發生火警。今日（22日）下午5時28分，警方接獲多人報案，指春秧街93至113號仁德大廈一高層單位起火，濃煙沖天，瀰漫整層樓。消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並在傍晚6時19分將火救熄，事件中有居民吸入濃煙不適，正調查起火原因。

火警期間，多名居民疏散至安全位置暫避，另有長者需要警方及消防協助。由於涉事大廈鄰近春秧街街市，不少人駐足圍觀。運輸署亦表示，春秧街全線現已封閉，北角道介乎英皇道與渣華道之間的全線仍然封閉。

根據街坊提供的片段所見，火警發生期間，有兩人擒出窗外，之後捉住外牆的水管並踩住冷氣機頂，慢慢爬落下層單位逃生，狀甚危險。