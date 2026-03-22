葵涌冧天秤│殘骸陸續拆卸運走 對開大窩口道全線封 部分巴士小巴線續改道

上周四（19日）葵涌大窩口道近碧葵樓對開一公屋地盤，發生天秤倒塌奪命意外。62歲姓黃男機手連人帶天秤墮下，當場死亡，部分天秤斷裂跌落地盤對開的山坡。事發後第4日，今日（22日）有工程人員將肇事天秤拆件，之後用貨櫃車將組件運走。

今日下午約1時，多輛吊臂車及貨櫃車在涉事公屋地盤對開，工程人員將肇事天秤拆卸，並利用吊臂陸續將組件吊運到貨櫃車上，然後運走。所見山坡上遺留部分斷裂的天秤殘骸，料稍後也會被移離現場。

受事件影響，至今日中午時分，運輸署繼續宣布大窩口道來回方向、介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。以下受影響的巴⼠路線仍需改道⾏駛：包括九巴第32H及43號線；龍運第A32及NA32號線；及城巴第930及N930號線。而個別巴士站有所調整，同時新界專線小巴第313號線仍需改道⾏駛。

事發於上周四下午4時27分，大窩口道近碧葵樓對開的涉事公屋地盤，旁邊有天秤倒塌，40樓以上的部分天秤跌落地盤對開的山坡。倒塌的部分長約45米，62歲姓黃天秤男機手被困在駕駛室內，被發現時頭部嚴重受傷，身體多處骨折，明顯死亡。

勞工處於較早前表示，涉事天秤正吊運金屬構築物，處方正全力調查事故原因，並向地盤發出「暫時停工通知書」，暫停於涉事地盤使用天秤；另外房署要求總承建商煥利建築提交全面報告，署方亦將排查全港房委會地盤，以免發生同類事故。