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旺角米線餐廳後門打開遭爆竊 雨褸賊掠$1800現金及香煙

突發
更新時間：10:15 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:15 2026-03-22 HKT

今日（22日）早上8時58分，旺角豉油街88號一間餐廳的職員返回店舖準備開門營業時，赫然發現餐廳的後門閘門打開，懷疑被賊人闖入爆竊，連忙報警求助。現場是鴻都大廈地下，警方發現餐廳後門沒有被撬痕迹，但店內曾被搜掠，收銀機損毀。

人員經初步點算，相信餐廳損失約1,300元現金，以及共值約500元的香煙，其後翻查閉路電視片段調查，鎖定一名年約40歲男子涉案。案發時賊人戴帽，身穿透明雨衣及黑色球鞋等。


 

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