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元朗集運自提點變身非法賭場 警方捕23人檢賭具及數千元現金

突發
更新時間：00:13 2026-03-22 HKT
發佈時間：00:13 2026-03-22 HKT

元朗警區特別職務隊人員周六（21日）在區內展開打擊非法賭博行動。行動中，人員於一間集運自提點的閣樓共拘捕23人，包括7名本地男子及16名本地女子，年齡介乎28至79歲，分別涉嫌「營辦賭博場所」、「協助管理賭博場所」及「在賭場以外任何場所進行賭博」。

警方在行動中檢獲一批賭具及數千元現金。根據香港法例148章《賭博條例》，任何人營辦，管理，或以其他方式控制賭場屬嚴重罪行，違例者經定罪後，最高可判處罰款五百萬元及監禁七年。而任何人在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博，違例者經定罪後最高可被判罰五萬港元及監禁九個月。

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