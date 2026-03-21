黃大仙12歲男童遭「藤條炆豬肉」 肩紅腫報警 母涉虐兒被拘控
更新時間：19:35 2026-03-21 HKT
發佈時間：19:35 2026-03-21 HKT
發佈時間：19:35 2026-03-21 HKT
黃大仙發生虐兒案。今日（21日）下午2時許，警方接獲一名12歲男童報案，指在翠鳳街1號金鳳樓的寓所內，被母親以籐條襲擊。人員到場調查，發現男童清醒但肩部紅腫，隨即安排他到伊利沙伯醫院接受治理。
警方相信男童的41歲母親疑因管教問題施襲，遂以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」將她拘捕。她現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第六隊跟進。據了解，被捕母親已被起訴，將於下周一（3月23）於九龍城裁判法院提堂。
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