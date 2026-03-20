69人被捕最細得19歲 涉61宗網購、投資及求職等騙案 涉款達$1.9億
更新時間：18:22 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:22 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:22 2026-03-20 HKT
西九龍總區及其轄下分區3月9日至3月20日在區內展開代號「火痕」的打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區拘捕69名人士，當中包括1名非華裔男子、1名非華裔女子、4名外籍女子、5名內地男子、3名內地女子、39名本地男子及16名本地女子，年齡介乎19至79歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。
調查顯示，被捕人涉嫌與61宗詐騙案件有關，當中包括網上購物、投資、電話及求職騙案等，涉款共約1.9億元。被捕人大部分懷疑為傀儡戶口持有人。行動中，人員檢獲手提電話﹑銀行卡及手提電腦，在電子設備中發現超過150個銀行戶口。
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