Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

69人被捕最細得19歲 涉61宗網購、投資及求職等騙案 涉款達$1.9億

突發
更新時間：18:22 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:22 2026-03-20 HKT

西九龍總區及其轄下分區3月9日至3月20日在區內展開代號「火痕」的打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區拘捕69名人士，當中包括1名非華裔男子、1名非華裔女子、4名外籍女子、5名內地男子、3名內地女子、39名本地男子及16名本地女子，年齡介乎19至79歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

調查顯示，被捕人涉嫌與61宗詐騙案件有關，當中包括網上購物、投資、電話及求職騙案等，涉款共約1.9億元。被捕人大部分懷疑為傀儡戶口持有人。行動中，人員檢獲手提電話﹑銀行卡及手提電腦，在電子設備中發現超過150個銀行戶口。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
21小時前
「星鑽服務大獎2025」頒獎禮圓滿結束 表揚業界翹楚 邁向服務新世代
活動資訊
1小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
6小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
2026-03-19 16:49 HKT
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
10小時前
02:51
宏福苑聽證會｜警方可靠情報顯示 有黑社會經營顧問及承建商參與大維修 充斥串通、貪污、秘密共識 ｜持續更新
社會
9小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
13小時前