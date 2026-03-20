Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘焯鴻協查後離開警署 強調今後專注事業家庭

突發
更新時間：12:59 2026-03-20 HKT
發佈時間：12:59 2026-03-20 HKT

警方西九龍總區重案組周三（18日）以「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪，拘捕建築工程商人潘焯鴻、其妻朱瑞芳及潘名下「諾翹生物化學有限公司」4名員工。其中潘焯鴻今中午12時在九龍城警署接受調查後，離開警署時感謝各界關心，表示「冇事」。他強調今後會著重家庭、事業、財富及健康，至於香港前途、普世價值「唔係唔關心，但會擺低啲」。

相關新聞：口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦

 

潘焯鴻協助調查後受訪。
潘焯鴻協助調查後受訪。
潘焯鴻強調今後專注家庭、事業。
潘焯鴻強調今後專注家庭、事業。

潘接受訪問時表示，警方接獲投訴舉報，指有銀行稱其「百份百擔保特惠貸款」申請有疑問，「但我睇落冇乜嘢」，他指警方無落案，他僅協助調查。他又稱，被扣首36小時沒有睡過，惟最後的10小時卻「瞓得好」。

被問及財務狀況，他稱問題不大，並再次強調今後著重家庭、事業、財富，價值觀及普世價值會「放低啲」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
21小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
14小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
3小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
20小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
4小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
7小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
21小時前
宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會 鴻毅標書報價低市場水平 工程周期149日工程費僅24.8萬 ｜持續更新
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
23小時前