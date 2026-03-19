葵涌冧天秤｜工人入夜逐一將殘骸清理 跨部門稍後交代事件

葵涌葵盛圍一個公屋地盤今日（19日）有天秤倒塌，62歲男操作員連人帶天秤塌下，當場死亡。大批消防員包括坍塌搜救專隊及警察到場協助搜救，勞工處亦派員到現場調查。至晚上，工人將金屬殘骸逐一吊走，消防、房屋署及勞工處稍後將交代事件。

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現場所見，涉事的天秤近天台位置折斷，接駁位外翻，分為數段倒塌山坡，部份殘骸擱在天橋及馬路。至晚上，工人到場將部份殘骸及零件吊走。

工業傷亡權益會指倒塌的天秤長40米、闊15米，每星期均進行檢驗，今早亦已完成檢驗，並由合資格人士簽發證明文件，證實可正常使用。該天坪在工地已使用約兩年，連同以往其他工地，總使用年期3年多，符合房屋署使用規範。由於天秤支架斷開的位置齊口，不排除內裡的天秤架芯斷掉所致。

據了解，現場為房委會葵盛圍的公屋地盤，涉事大判是煥利建築，將分兩期興建兩幢住宅大樓預計提供937個單位，原定今年第三季及明年第一季完工。

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