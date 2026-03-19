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葵涌冧天秤｜工會趕赴協助遺屬 敦促業界汲取安達臣道血的教訓

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更新時間：18:34 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:34 2026-03-19 HKT

葵涌葵盛圍一公屋地盤今日（3月19日）下午有天秤倒塌，男機手由高處墮下，當場慘死。工業傷亡權益會表示，對意外深感難過，職員正趕赴現場了解及支援家屬。另外建造業總工亦表示，收到消息後立即派出職安團隊到醫院及工地了解情況，並對死者家屬致意深切慰問，總工會亦派出職安團隊嘗試接觸工友家屬，希望提供情緒輔導及支援協助。 

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安達臣道房屋地盤2022年亦曾發生天秤倒塌事故，導致3死6傷。建造業總工會指出，業界亦未汲取慘痛教訓，仍發生同類型的工業事故。總工會強烈呼籲所有業界人員，施工處所，以血的教訓為鑒，立即全面排查安全隱患。前線工友開始工作前，必須進行動態風險評估確保安全才可施工，全方位剔除安全隱患，切勿掉以輕心。

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另外，總工會亦要求勞工處，即時深入調查各宗致命工業事故，並公開事故的調查報告。勞工處必須認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從促修補不足之處，切實加強監管巡查工作。同時，處方對保障工人權益、特別在工作安全上更是責無旁貸，避免同類似事故再度發生。

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