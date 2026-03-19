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「祈福黨」騙6長者失62.3萬元 警拘兩內地女騙徒

突發
更新時間：17:40 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:40 2026-03-19 HKT

沉寂一時的「祈福黨」再度活躍，警方去年底至今接獲至少6名長者受騙個案，指騙徒以「神醫醫病」或者「祈福改運」等名義，誘騙長者祈福拜神，然後以偷龍轉鳳方法騙去祈福用的金飾等財物，總值62.3萬元，警方調查後拘捕兩名內地女子。

6位受害人（67至79歲），全部是退休長者，損失的財物包括現金和金飾，總值約港幣62.3萬元。其中單一受騙金額最高的案件，受害人被騙走超過31萬元財物。

警方新界南總區重案組第3A隊主管高級督察簡兆康表示，警方於去年底至今年 3 月期間，接獲多宗年長市民報案，指被俗稱「祈福黨」的騙徒，以「神醫醫病」或者「祈福改運」等名義騙走財物。在全部案件入面，受害人主要在公園晨運休息的時候受騙。

祈福黨通常會以團伙形式，扮演不同角色接近老友記。其中，祈福黨騙徒會先以途人身分主動和長者聊天，關心健康、噓寒問暖，藉此拉近關係。然後會再與長者傾談一些共同話題，包括個人及家人健康。

這些話題很容易令長者情緒緊張及憂慮，同時對這些祈福黨放下戒心。當長者開始相信之後，祈福黨就會向他們介紹一些「祈福」或者「神醫治病」等方式，去為他及其家人「轉運」和「治病」。

當長者表示有興趣，祈福黨會帶他們去見另一位自稱「師傅」或者「神醫」的騙徒。這些「師傅」或者「神醫」會進一步開始遊說老友記交出他們貴重財物，包括現金、金飾等等，聲稱會幫他進行「法事」及「祈福治療」。

當長者交出財物之後，這些「師傅」或者「神醫」便會將所有財物放入一個膠袋入面，再用「作法」或「祈福」的藉口聲東擊西，偷天換日，將財物轉換成為一些毫無價值的物件。再將膠袋密封交還長者，指示他們要隔一段時間後才可開封。

當他們及後開封膠袋，才發現自己的財物已經被人偷龍轉鳳。新界南總區刑事部在接到多宗同類型案件，進行一系列情報收集同深入調查，包括透過「銳眼」計劃，翻查大量閉路電視片段，成功鎖定一個犯罪團夥。警方其後以「以欺騙手段取得財產」罪及「非法入境」罪名拘捕兩人。目前所有被捕人士仍然被扣留調查，不排除稍後會有更多人被捕。

 

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