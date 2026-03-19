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啟德青年旅舍單位變製毒工場 警檢160萬元毒品 38歲男被捕

突發
更新時間：04:24 2026-03-19 HKT
發佈時間：04:24 2026-03-19 HKT

秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，周一（17日）晚上在區內展開打擊毒品行動。

行動中，人員突擊搜查承豐道一青年旅舍單位，共檢獲約976粒懷疑依托咪酯煙彈、12枝懷疑依托咪酯溶液、約470克懷疑依托咪酯粉末、大量化學物品及一批懷疑製毒工具。

經調查後，屋內一名38歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」被捕，被捕人已被暫控各一項「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪，案件將於明日（三月十九日）上午在觀塘裁判法院提堂。

行動中檢獲的毒品總市值約160萬元。

警方重申，製毒及販毒均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款五百萬元，市民切勿以身試法。

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