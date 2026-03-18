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私家車內7膠袋驚藏近千活龜 港珠澳大橋出境司機乘客被拘控

突發
更新時間：17:59 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:59 2026-03-18 HKT

香港海關昨日（3月17日）根據風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛出境私家車。經查驗後，海關人員於車尾位置的7個黑色膠袋內，發現986隻、共約值100萬元的走私活龜。

海關其後拘捕42歲男司機及50歲男乘客，他們被海關控以一項企圖輸出未列艙單貨物，及被漁農自然護理署控以一項殘酷對待動物罪名，案件將於明日（3月19日）在西九龍裁判法院提堂。海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。

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