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深水埗麥當勞門外MMA 兩女疑因排隊問題大打出手 同行女兒受驚街頭痛哭

突發
更新時間：05:35 2026-03-18 HKT
發佈時間：05:35 2026-03-18 HKT

深水埗發生打鬥事件。昨日（17日）下午約4時許，欽州街與福華街交界一間麥當勞外，兩名女子排隊期間疑因先後次序問題起爭執，最終爆發肢體衝突，在餐廳門外行人路糾纏打鬥，引起途人圍觀，場面混亂。

網上流傳一段約4分鐘長的影片，可見兩人在麥當勞對開激烈爭執，其後迅速演變成拉扯。其中一名身穿黃色背心女子上前動手，抓住對方頭髮並將其扯跌在地，穿連身裙女子頭部撞向地上，並發出巨響。混亂之際，有人高聲質問「排唔排隊呀？」；穿連身裙女子一邊還手，一邊反駁「我排緊隊，兩母女喺度」，雙方互不相讓。

連身裙女子跌倒期間眼鏡甩脫，隨身物品散落一地，她其後迅速起身，即使鞋子飛脫亦未有理會，繼續上前還擊。同行女兒見狀情緒激動，一邊哭泣，一邊以背囊及環保袋揮向對方，試圖協助母親，現場不時傳出途人勸阻聲。

其後有途經市民、餐廳職員及其中一方的同事上前分隔，雙方最終停手，惟穿連身裙女子仍持續指罵對方，並要求報警處理，並指現場有閉路電視可作證。

事件片段其後在社交平台引起熱議。有網民表示曾見過涉事母女，認為平日為人有禮，懷疑今次屬誤會；亦有人批評有人因排隊問題動手過於衝動，亦有網民對片中女兒受驚痛哭感到心痛。

警方表示，17日下午4時48分接獲一名41歲姓張女子報案，指在上址排隊期間與一名60歲姓陳女子發生爭執，期間懷疑遭對方襲擊。警員到場時事件已平息，初步調查後將案件列作「糾紛」處理，事件中無人受傷，亦未有拘捕任何人。

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