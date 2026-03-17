黃大仙聖母醫院山坡現2大6小野豬 待漁護署人員到場處理

黃大仙沙田坳道聖母醫院對開山坡，今（17日）早上9時47分，警方接報有一群野豬出沒，恐傷及居民。警方到場發現兩大六細野豬群，牠們流離浪蕩，由於數目較多，又近竹園北邨梅園樓民居，有一定危險性，警方在場看守，並召來漁護署人員進一步處理。