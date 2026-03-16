警方明日全港執法行動 重點打擊司機不專注駕駛及行人違例過馬路

根據2025年警方統計數字，本港致命交通意外死亡人數為96人，其中行人死亡人數達52人，較2024年上升百分之二十四。分析顯示，意外主要成因包括司機不專注駕駛，以及行人違法過馬路。



有見及此，警方將於明日3月17日至3月31日，為期兩星期，展開名為「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港性執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。



警方呼籲市民過馬路時必須「避三害」，即衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點，並應善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及隧道。而駕駛者則應時刻保持專注、忍讓及遵守交通規例，切勿在駕駛期間使用手提電話或其他任何分心行為，以保障自己及其他道路使用者的安全。



警方重申，行動旨在提升駕駛者及行人的安全意識，保障市民安全。行動期間將對危害道路安全的行為嚴厲執法，並呼籲市民切勿以身試法。