珍惜生命│大圍美田邨31歲男子疑財困墮樓 送院不治

今（16日）清晨6時36分，大圍美田邨美滿樓，警方接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在上址對開，懷疑他從高處墮下。人員接報到場，31歲事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信事主由單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，事主受財務困擾。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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