珍惜生命│大圍美田邨31歲男子墮樓 送院不治
更新時間：10:49 2026-03-16 HKT
發佈時間：10:49 2026-03-16 HKT
發佈時間：10:49 2026-03-16 HKT
今（16日）清晨6時36分，大圍美田邨美滿樓，警方接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在上址對開，懷疑他從高處墮下。人員接報到場，31歲事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信事主由單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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