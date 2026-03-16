Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩月內涉8宗店舖盜竊專偷剃鬚刀片咖啡膠囊 64歲本地漢落網

突發
更新時間：08:22 2026-03-16 HKT
發佈時間：08:22 2026-03-16 HKT

警方由今年1月18日至3月11日共接獲八宗店鋪盜竊報案，案件遍及全港多區，涉事財物總值約25000元。將軍澳警區刑事調查隊第三隊經深入調查，翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定一名涉案男子。調查顯示，該名男子主要以連鎖零售店為目標，專門偷取剃鬚刀片及咖啡膠囊。

人員前日（14日）在秀茂坪區採取拘捕行動，在疑犯身上檢獲懷疑剛盜竊的失物，以涉嫌店鋪盜竊拘捕該名64歲姓莫的本地男子，懷疑與多宗店鋪盜竊案有關。行動中，人員在該名被捕人單位內成功檢取部分贓物及犯案時所穿著的衣物。

警方提醒，店鋪盜竊屬刑事罪行，根據《香港法例》第210章《盜竊條例》第9條「盜竊罪」，一經定罪最高可判監10年。另外，若市民購買或接收盜竊贓物，亦有機會干犯《香港法例》第210章《盜竊條例》第24條處理贓物罪，一經定罪，最高可被判處監14年。警方呼籲市民，切勿因一時貪念以身試法，亦提醒店鋪職員時刻保持警覺，如發現店鋪有可疑人物出沒，應即時聯絡警方。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
18小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
15小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
15小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
23小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
16小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
1小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
12小時前
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
影視圈
15小時前