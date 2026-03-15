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珍惜生命｜慈雲山中心女子墮樓 昏迷送院搶救

突發
更新時間：23:48 2026-03-15 HKT
發佈時間：23:48 2026-03-15 HKT

慈雲山發生墮樓案。周日（15日）晚上10時許，一名女子倒臥在慈雲山中心商場對開，懷疑由高處墮下，有人發現後報警。救援人員趕至，女子陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。警方正調查事件。

慈雲山中心女子墮樓，昏迷送院搶救。黃文威攝
慈雲山中心女子墮樓，昏迷送院搶救。黃文威攝

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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