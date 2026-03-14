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深水埗後巷11貓被困鐵籠衛生惡劣 六旬貓癡被捕 疑涉未絕育被迫搬家無力飼養

突發
更新時間：19:03 2026-03-14 HKT
發佈時間：17:50 2026-03-14 HKT

深水埗今日（3月14日）下午有11隻貓被發現困於後巷兩個鐵籠內，精神萎靡且衛生惡劣，警方到場調查後拘捕一名60多歲涉案男貓主，涉嫌殘酷對待動物。

據悉貓主為獨居保安，原本租住一房一廳單位，他愛貓成癡且未為寵物貓絕育，導致數量由6隻繁衍至11隻，引起惡臭被業主要求搬出。由於新居面積較小，無法容納貓隻，男子便打算今日尋找他人接手，其間將貓隻放在後巷鐵籠內，途人發現貓隻慘況，揭發事件。

事發於深水埗荔枝角道近北河街一後巷，今日（3月14日）下午2時許有人報案，表示發現11隻貓被困兩個籠內。警員接報趕至，並召愛護動物協會到場協助。警方調查後拘捕一名60多歲男子，涉嫌「殘酷對待動物」，愛協亦將貓隻帶走檢查。

現場所見鐵籠內長毛貓精神萎靡，毛髮骯髒打結，衞生情況惡劣。有得悉內情的街坊表示，涉案男子任職保安，原本租住附近大廈一間一房一廳單位。他獨居，愛貓成癡，最初只是養了6隻長毛貓，每隻花費約萬元，但由於貓隻未有絕育，因而繁衍至11隻，令單位傳出惡臭。

業主見狀要求男子遷出，男子轉租另一劏房。由於新居面積變細，無法再容納貓隻，街坊建議他尋找其他人接手飼養，或向貓義工或動物組織求助。至今日，男子打算尋找他人接手，其間將貓隻放在後巷鐵籠內，最後途人發現貓隻慘況，揭發事件。

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