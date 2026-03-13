海關連續一周打擊「飛機豬」檢$250萬私煙 10旅客被捕罪成囚3至6個月
發佈時間：18:05 2026-03-13 HKT
香港海關3月3日至11日展開代號「晴空」的執法行動，打擊航空旅客走私香煙及相關私煙貯存倉庫，並於3月11日在機場拘捕10名進口及管有未完稅香煙入境的航空旅客（29至63歲），並在他們個人行李內檢獲共約55萬支未完稅香煙，約值250萬元，應課稅值約180萬元。
涉案10名旅客因進口及管有未完稅香煙，違反《應課稅品條例》，昨今兩日（3月12日及13日）在西九龍裁判法院被判處監禁3至6個月。海關歡迎裁決，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。
海關提醒市民及旅客，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。
