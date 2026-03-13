大埔私家車失控剷壆　狂掃5米鐵欄　32歲男司機涉醉駕被捕

大埔今日（13日）凌晨發生嚴重交通意外，一名男子懷疑酒後駕駛，開車駛經太和路轉彎位時，私家車失控剷上路中石壆，並掃毀長約5米的行人鐵欄。警方到場後，發現男司機酒精呼氣測試超標，隨即將其拘捕帶署扣查。

渾身酒氣吹氣超標 被捕男扣留調查

今日凌晨約2時50分，一名32歲男司機駕駛私家車，沿大埔安祥路朝林村河方向行駛。當車輛轉入大埔太和路往九龍方向時，懷疑受酒精影響失控，全車突然偏離航道，猛烈剷上路中心的分隔石壆。由於撞擊力猛烈，私家車連環掃毀一段長約5米的防撞鐵欄，整部車最終擱在石壆上動彈不得，車頭及車身受損。

意外發生後，私家車司機並無受傷，驚魂定後自行爬出車外，並撥打電話報警求助。

警員隨後接報趕抵現場，在調查期間察覺男司機身上散發濃烈酒氣，遂要求他進行酒精呼氣測試。結果顯示，司機體內的酒精含量超出法定限度，未能通過測試。

警方經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」罪名將該名32歲男子拘捕。涉事車輛其後由拖車拖走檢驗，現場一段鐵欄毀爛不堪，部分支架扭曲變形。警方正進一步調查意外原因，包括當時的車速及路面情況。