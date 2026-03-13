Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔私家車失控剷壆　狂掃5米鐵欄　32歲男司機涉醉駕被捕

突發
更新時間：08:27 2026-03-13 HKT
發佈時間：08:27 2026-03-13 HKT

大埔今日（13日）凌晨發生嚴重交通意外，一名男子懷疑酒後駕駛，開車駛經太和路轉彎位時，私家車失控剷上路中石壆，並掃毀長約5米的行人鐵欄。警方到場後，發現男司機酒精呼氣測試超標，隨即將其拘捕帶署扣查。

渾身酒氣吹氣超標　被捕男扣留調查

今日凌晨約2時50分，一名32歲男司機駕駛私家車，沿大埔安祥路朝林村河方向行駛。當車輛轉入大埔太和路往九龍方向時，懷疑受酒精影響失控，全車突然偏離航道，猛烈剷上路中心的分隔石壆。由於撞擊力猛烈，私家車連環掃毀一段長約5米的防撞鐵欄，整部車最終擱在石壆上動彈不得，車頭及車身受損。

意外發生後，私家車司機並無受傷，驚魂定後自行爬出車外，並撥打電話報警求助。

警員隨後接報趕抵現場，在調查期間察覺男司機身上散發濃烈酒氣，遂要求他進行酒精呼氣測試。結果顯示，司機體內的酒精含量超出法定限度，未能通過測試。

警方經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」罪名將該名32歲男子拘捕。涉事車輛其後由拖車拖走檢驗，現場一段鐵欄毀爛不堪，部分支架扭曲變形。警方正進一步調查意外原因，包括當時的車速及路面情況。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
2分鐘前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
17小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
23小時前
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
影視圈
11小時前