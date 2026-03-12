Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角流星雨結業涉走數｜35歲負責人被控盜竊周五提堂 兩合夥人獲准保釋

突發
更新時間：21:08 2026-03-12 HKT
發佈時間：21:08 2026-03-12 HKT

旺角銀城廣場一間名為「流星雨」的台式彈珠機及格仔舖早前突然結業，多名租客自本年1月起未能收取售賣遊戲卡的銷售收入，警方將案件列作「盜竊」處理，並先後一名男負責人及一男一女合夥人。警方今日（12日）表示，35歲姓王被捕男子已被暫控一項「盜竊」罪，案件將於明日（13日）上午於西九龍裁判法院提堂；其餘兩名被捕人則已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。

相關報道：旺角格仔舖突然結業 9名檔主受騙 失收入及貨物

據了解，被警方拘捕的35歲姓王男子，為「流星雨」格仔舖負責人，他與另外2人由去年3月至12月，以月租方式租格仔予不同人士銷售Pokémon（寶可夢）遊戲卡，每一個格仔月租為600元。負責人再以每月將賣卡收入以現金方式交予租客。惟多名租客表示「流星雨」突然結業，之後未能收取賣出Pokémon遊戲卡的銷售收入，苦主人數達65人，損失金額逾約45萬元。

至前日（10日）下午，警方在落馬洲管制站拘捕擬離境的姓王負責人。據了解，警方發現王男身上藏有多張Pokémon遊戲卡，未有交代遊戲卡來源。其後，警方昨日（11日）分別在尖沙咀及馬鞍山，再拘捕一名29歲本地女子和一名37歲本地男子，為店舖合夥人，同涉「盜竊」。

相關報道：旺角格仔舖結業 疑捲65檔主Pokémon卡及銷售額潛逃 3店東被捕

 

