理大食堂29歲男博士生 用膳時暈倒送院不治

紅磡理工大學育才道一食堂，周四（3月12日）中午近12時，一名29歲姓張男學生在進食期間暈倒。救護員接報趕至，將他送往伊利沙伯醫院，可惜最終搶救無效死亡，目前男子死因有待驗屍後確定。

消息指，事主持香港身分證，2023年起在理大攻讀博士，居住紅磡，日常能夠自理，事發時獨自用膳，其病史仍待了解。