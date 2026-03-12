Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜中年漢駕電動單車遇查逃逸 4警㩒地制服 揭涉客家菜館爆竊案

突發
更新時間：16:56 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-12 HKT

今日（12日）網上流傳一段影片，片中見到4名警員將賊人按在地上，其中一名便衣警更出動「鉸剪腳」制服男子。據了解，被制服的52歲男子，與昨日（11日）深水埗一間客家菜館的爆竊案有關。

片段長約一分鐘，兩名便衣警員及兩名軍裝警員於深水埗荔枝角道及太子道西交界與一名男子扭作一團，其中一名警員更出動「鉸剪腳」箝制。未幾兩部衝鋒車到場，再有數名警員下車協助，最終將男子押上警車。

據了解，事發時間為昨午2時許，警員於汝州街近楓樹街交界巡邏期間，見到一名男子正在騎電動單車，於是上前截查，惟對方沒有理會並且迅速逃去，警方隨即展開追截，最終在荔枝角道近新填地街將他截停。

警方經調查後，相信52歲姓凌的被捕男子，與昨日深水埗一間客家菜館的爆竊案有關，其間發現他駕駛非法電動可移動工具及管有一張屬於他人的信用卡，遂以涉嫌爆竊、盜竊、駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔將他拘捕，現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊繼續跟進。

相關新聞 : 深水埗客家菜館遭爆竊 賊人凳腳撬夾萬事敗逃去

昨日早上7時許，警方接獲深水埗大埔道220號一間客家菜館的職員報案，指店內夾萬被人撬開。警方到場調查，負責人經點算後證實夾萬鎖頭損毀，2部對講機和打印機被偷去，共值5500元。據知，點心師傅凌晨回到菜館在廚房工作，為稍後開門營業作準備，詎料賊人伺機闖入並走到收銀櫃枱，在附近就地取材拿來一張圓凳，折斷一支櫈腳打算撬開夾萬，惟幾經嘗試未能成功。

