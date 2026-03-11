Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗非籍男童疑被獨留家中 窗口狂掟玩具擊毀寶馬 母親被捕

突發
更新時間：03:09 2026-03-11 HKT
發佈時間：03:09 2026-03-11 HKT

深水埗深夜驚現「高空擲物」事件。今日（9日）凌晨約12時10分，大南街343至345號對開，一輛黑色寶馬停泊路邊，突然傳出巨響，車輛前後擋風玻璃被擊碎，街面散落玩具和包裝物，嚇得途人紛紛駐足觀看。

警方接報趕到現場調查，初步了解該幢8層高唐樓的5樓劏房單位內，一名年約4至5歲的烏干達籍男童疑被母親獨留在家，其母帶同一名約1歲幼童外出。男童疑受驚，不斷從窗口將玩具拋下街，擊中樓下私家車，令車玻璃瞬間爆裂，馬路上佈滿雜物及玩具，現場一片凌亂。

大樓對開馬路佈滿玩具及雜物，一輛停泊下方的寶馬損毀。黎志偉攝
大樓對開馬路佈滿玩具及雜物，一輛停泊下方的寶馬損毀。黎志偉攝
寶馬的車尾玻璃損毀。
寶馬的車尾玻璃損毀。
男童母親等3人被帶署接受調查。黎志偉攝
男童母親等3人被帶署接受調查。黎志偉攝
一名男童由5樓單位將雜物及玩具掉下，擊中一輛私家車。黎志偉攝
一名男童由5樓單位將雜物及玩具掉下，擊中一輛私家車。黎志偉攝

警員將男童母親及兩名子女帶返警署作進一步調查。據了解，男童母親疑涉嫌「疏忽照顧」被捕。事件中無人受傷，警方正調查事件。

從途人拍攝的片段可見，事發時有雜物由單位掉出，先擊中樓下單位的簷篷及冷氣，隨後墮至地面，擊中一輛黑色私家車，發出巨響，碎玻璃四濺。現場路人被突如其來的聲響嚇了一跳，有人驚呼：「嘩，呢架車真係慘啊！」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
11小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
18小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
6小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
15小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
9小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
9小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
11小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
15小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
16小時前