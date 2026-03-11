深水埗非籍男童疑被獨留家中 窗口狂掟玩具擊毀寶馬 母親被捕

深水埗深夜驚現「高空擲物」事件。今日（9日）凌晨約12時10分，大南街343至345號對開，一輛黑色寶馬停泊路邊，突然傳出巨響，車輛前後擋風玻璃被擊碎，街面散落玩具和包裝物，嚇得途人紛紛駐足觀看。

警方接報趕到現場調查，初步了解該幢8層高唐樓的5樓劏房單位內，一名年約4至5歲的烏干達籍男童疑被母親獨留在家，其母帶同一名約1歲幼童外出。男童疑受驚，不斷從窗口將玩具拋下街，擊中樓下私家車，令車玻璃瞬間爆裂，馬路上佈滿雜物及玩具，現場一片凌亂。

大樓對開馬路佈滿玩具及雜物，一輛停泊下方的寶馬損毀。黎志偉攝

寶馬的車尾玻璃損毀。

男童母親等3人被帶署接受調查。黎志偉攝

一名男童由5樓單位將雜物及玩具掉下，擊中一輛私家車。黎志偉攝

警員將男童母親及兩名子女帶返警署作進一步調查。據了解，男童母親疑涉嫌「疏忽照顧」被捕。事件中無人受傷，警方正調查事件。

從途人拍攝的片段可見，事發時有雜物由單位掉出，先擊中樓下單位的簷篷及冷氣，隨後墮至地面，擊中一輛黑色私家車，發出巨響，碎玻璃四濺。現場路人被突如其來的聲響嚇了一跳，有人驚呼：「嘩，呢架車真係慘啊！」