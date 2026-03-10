海關葵涌搗破工廈私煙倉 檢500萬支私煙市值2200萬 拘捕6人

香港海關周一（9日）在葵涌搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約500萬支懷疑私煙，估計市值約2,200萬元，應課稅值約1,600萬元。



香港海關稅收罪案調查科調查主任顏令軒表示，海關人員昨晚在葵涌一帶工廠大廈進行反私煙行動，行動期間於一工廈走廊發現3名男子正在將一批大型行李箱及行李袋推入一工廈單位。海關人員隨即上前截查，於該批行李箱及行李袋內檢獲約20萬支懷疑私煙，並將該3名男子拘捕。

隨後，海關人員到相關工廈單位進一步搜查，再檢獲約480萬支懷疑私煙，並於單位內再拘捕2名女子及1 名男子。行動中，海關合共檢獲約500萬支未完稅香煙，拘捕1名本地女子、1名非本地女子及4名非本地男子，年齡介乎33至55歲，負責運送私煙及管理私煙倉庫。



海關指，由於現場檢獲大批用於收藏私煙嘅行李箱、行李袋及大量紙皮箱和包裝物料，相信私煙集團透過入境旅客以螞蟻搬家的形式偷運私煙入境，再以該工廈單位作為私煙嘅集散點，在單位內整理私煙，將私煙由行李箱轉去紙皮箱包裝。

現場檢獲的未完稅香煙品牌，大部份牌子在本港市場並不常見，相信會偷運出口至煙稅遠高於香港的海外國家或地區，以牟取利潤，而部份私煙會供應本地市場。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。



根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。



海關表示，市民可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶、網上表格，舉報懷疑私煙活動。