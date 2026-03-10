珍惜生命｜葵涌大廈財困男電線自縊 伏屍單位

葵涌發生自殺案。今日（10日）近中午12時，警方接獲報案，指一名男子倒臥於石籬石貝街10至30號葵涌大廈一單位內。救援人員到場，發現事主以一條長約1米的電線上吊，消防將他解下，但證實他已氣絕身亡。

警方在場沒有檢獲遺書，調查後證實死者是53歲姓郭男住戶，初步相信他因財困問題而自縊尋短，其死因有待驗屍後確定。

現場是葵涌大廈。劉漢權攝

仵工將死者遺體送走。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk