高球前港將轉戰警隊 由輔警轉正規 肩負使命感

早前「LIV Golf 2026香港站」在粉嶺舉行，國際頂尖高手雲集，引發全城高爾夫球熱潮。警隊中，也有一位曾披上港隊戰衣的好手，他就是唐肇崙。唐肇崙七歲接觸高球，13歲代表港隊出賽，14歲打出一桿入洞。這些成績，足以讓不少人把目標鎖定職業球壇。然而，他的夢想卻從未離開過加入警隊，他接受新一期《警聲》訪問時坦言：「自小看警匪電影，覺得警察很有使命感，很希望可以成為一員。」

唐肇崙積極推動警隊高爾夫球運動。

唐肇崙（右三）於二零二五年「Mercedes-Benz男子史特伯福特錦標賽」總桿賽奪得男子第一名。

那份嚮往，隨着年歲增長從未淡去。大學畢業後，他選擇先加入輔警，親身了解箇中工作。後來在一次高球練習中，一位警隊前輩在傾談中反問他：「既然你的志向明確，何不立定決心，全情投入這份自己喜歡的工作？」這句話喚醒了他成為正職成員的初心。於二零二三年，他成功通過訓練和考核，成為正規一員。

從輔警到正職，角色轉變，責任更重。現駐守機動部隊的他，曾作為首批到場處理宏福苑大火的警員，協助居民疏散，揹起行動不便的長者撤離險境。汗水與疲憊之中，他更堅定自己當初的選擇，他說：「五年多的警務生涯，不乏和一班同儕長時間執勤的經歷，儘管辛勞，但所獲得的成果，卻是實在而滿足。現在的我雖然手中少拿了球桿，但肩上卻多了一份責任！」

唐肇崙至今仍代表警隊出戰由香港、泰國及新加坡警方輪流主辦的三角高爾夫球錦標賽，連續兩年勇奪個人賽冠軍，更擔任警察高爾夫球會委員，推動警隊高爾夫球運動。

作為球手的他從掌控高球這項運動上悟出的道理帶到日常警務中，他說：「好的高球手會因應每個球洞環境審時度勢，計劃好路徑，一步步達到目標。若遇上難度高的球洞，要穩守；若到有利位置或機會來臨時，就要盡力發揮。高球教會我要做好部署，也令我學會在逆境中既要堅守目標，更要調整節奏，按步就班向願景進發。」

唐肇崙在他的人生球道上仍一步一腳印地堅定向前行，他鼓勵同事說：「球場上漂亮的一桿，可以是筆直地把球一桿入洞，也可以是劃出一道弧線，越過重重障礙，穩穩把球送上果嶺入洞。無論離目的地多遠，中間也許阻隔重重，但只要堅定不變，球終會抵達屬於自己的位置。」