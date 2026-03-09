Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地男遭禁錮勒索失逾$600萬泰達幣及白銀 兩男落網1人被控今提堂

更新時間：09:28 2026-03-09 HKT
發佈時間：09:28 2026-03-09 HKT

上周六（7日）紅磡發生一宗非法禁錮及勒索案，一名24歲內地男子被多人圍毆，掠去約值530萬元的加密貨幣，以及約值80萬元的白銀。九龍城區警區重案組跟進調查後，於同日分別在羅湖管制站及落馬洲管制站，以涉嫌非法禁錮及勒索拘捕一名27歲內地男子及一名33歲本地男子。

該名27歲被捕內地男子已被暫控一項非法禁錮及一項勒索罪，案件於今日（9日）上午在九龍城裁判法院提堂。另外該名33歲被捕本地男子已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

事發於3月6日凌晨3時52分，受害的24歲持護照內地男子，於紅磡德豐街一酒店房間內與人傾談貴金屬生意，期間他懷疑被3男1女以手及腳襲擊。據悉其中一名施襲者與事主相識，事主被圍毆導致手、耳及嘴傷，並被迫交出加密貨幣電子錢包密碼。

4名疑犯劫走事主戶口內約值530萬元的泰達幣（USDT）後，再到紅磡民樂街一工業大廈單位，取走約重40公斤、約值80萬元的白銀，隨之逃去無蹤。

 

