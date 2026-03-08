Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑遇竊｜明日恢復鞏固工程 周一鳴：工人上樓前須放低自身財物 離開時需搜身

突發
更新時間：17:53 2026-03-08 HKT
發佈時間：17:53 2026-03-08 HKT

大埔宏福苑早前爆出盜竊案，三名加固工程的男工於宏泰閣單位工作期間，盜竊災民7件約值9萬元的首飾被警方拘捕。警務處處長周一鳴今日（8日）出席活動後表示，警方會在工人離開單位前進行搜身，並以金屬探測器協助，確保不會帶走任何物件。另外，警方加強保安後，明日（9日）會恢復宏福苑鞏固工程。

周一鳴表示，警方明天起加強4項保安措施，包括加強人手在附近一帶加強管控，工人上樓前會需放低個人財物，包括首飾、手錶及現金放置在儲物櫃，不准帶多於500元現金上樓。入屋前，警方會先記錄單位有無明顯財物，之後陪同工人進行鞏固工程。警方在工人離開時會進行搜身，並以金屬探測器協助，確保他們不會帶走任何物件。

周一鳴又指，高峰期進出宏福苑的人數達100人，調查後未發現其他涉案人士。截至下午5時，警方共收到81宗查詢，大部份都是居民對上址保安的關注。

