青衣長康邨14歲仔遭街童毆打 忍痛3日急需入院做手術 家人報警緝兇
更新時間：19:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-07 HKT
青衣發生襲擊案。一名14歲中三男學生早前疑在長康邨被數名街童襲擊，但未有向家人透露事件，直到數日後身體多處不適及疼痛，始向朋友講述事件。救護人員將少年送院治理，惟他傷勢嚴重急需進行手術，院方通知其家人，少年母親得悉事件後向警方報警。
據了解，事主為一名14歲中三男學生，他在3月3日在長康邨康和樓平台被人毆打施襲，他負傷回家，但僅向家人表示自己失足跌落樓梯。其後，少年在邨內認識的33歲男性友人發現他多處受傷，他始透露自己是被街童打傷。
直到昨日（6日），少年向該友人指身體多處不適及疼痛，朋友隨即召救護車將他送往瑪嘉烈醫院治理。醫院醫生替他進行檢查，發現少年的大腿傷勢嚴重，需要進行手術，遂通知家人。少年的母親抵達醫院了解後始知悉事件，並報警求助，案件列作「襲擊致話成身體傷害」，交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。
