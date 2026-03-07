Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣長康邨14歲仔遭街童毆打 忍痛3日急需入院做手術 家人報警緝兇

突發
更新時間：19:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-07 HKT

青衣發生襲擊案。一名14歲中三男學生早前疑在長康邨被數名街童襲擊，但未有向家人透露事件，直到數日後身體多處不適及疼痛，始向朋友講述事件。救護人員將少年送院治理，惟他傷勢嚴重急需進行手術，院方通知其家人，少年母親得悉事件後向警方報警。

據了解，事主為一名14歲中三男學生，他在3月3日在長康邨康和樓平台被人毆打施襲，他負傷回家，但僅向家人表示自己失足跌落樓梯。其後，少年在邨內認識的33歲男性友人發現他多處受傷，他始透露自己是被街童打傷。

直到昨日（6日），少年向該友人指身體多處不適及疼痛，朋友隨即召救護車將他送往瑪嘉烈醫院治理。醫院醫生替他進行檢查，發現少年的大腿傷勢嚴重，需要進行手術，遂通知家人。少年的母親抵達醫院了解後始知悉事件，並報警求助，案件列作「襲擊致話成身體傷害」，交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
2小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
6小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
10小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
23小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
6小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
2小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT