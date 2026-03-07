何文田愛民邨再爆水管 黃泥水淹行車線 路面疑下陷沖毀燈柱

何文田愛民邨再爆水管，三周內第3次！今日（7日）下午3時許，警方接獲報案，指忠孝街及孝民街交界有水管爆裂，大量黃泥水湧出路面，猶如激流瀑布，聖公會聖三一堂中學對開的部分路面更懷疑浸至凹陷，導致燈柱歪斜幾乎倒下，所有駛經的車輛亦需慢駛。人員接報到場後，隨即通知水務署的人員到場搶修。

對於愛民邨再爆水管，不少街坊都議論紛紛，有人認為喉管老化，所以不停發生爆水管事故，「個個月一次」、「勁過上次」、「今次連燈柱都歪埋」。

水務署於fb專頁「滴惜仔」表示，署方接獲報告指何文田忠孝街與孝民街交界有鹹水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。

相關新聞 : 愛民邨新年再爆水管 忠孝街淪澤國 4座大廈周內兩度停鹹水

翻查資料，愛民邨於年廿九晚上（2月16日）曾有屋邨內部泵房鹹水管爆裂，損毀了食水泵控制箱，從而影響保民、禮民、建民、嘉民樓高層用戶的鹹淡水供應，當時居民需要落樓向水車取水應急。經房屋署工程人員同承辦商搶修後，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陸續恢復。

其後至年初四（2月20日），愛民邨忠孝街亦發生爆鹹水管事故，黃泥水湧出路面，車輛猶如陸上行舟，愛民廣場等多處沖廁水暫停，其中保民、禮民、建民、嘉民樓4座大廈的鹹水供應亦大受影響，需水務署人員通宵搶修，至翌日早上供水才恢復。