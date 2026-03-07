紅磡內地男遭4人非法禁錮及勒索 失$530萬泰達幣及$80萬白銀 

紅磡一名內地男子遭非法禁錮及勒索，損失約值530萬元的加密貨幣，及約重40公斤，約值80萬元的白銀，重案組正追查涉案4名疑犯下落。

事發於今日（3月7日）凌晨時分，一名25歲持護照的內地男子，於紅磡德豐街一酒店房間內，與人傾談生意期間，懷疑被3男1女以手及腳襲擊，據了解其中一名施襲者與事主相識。

4名疑犯劫走事主戶口內約值530萬元的泰達幣（USDT）後，再到紅磡民樂街一工業大廈單位，取走約重40公斤，約值80萬元的白銀，隨之不知所終。

男事主於事件中手、耳及嘴傷，至凌晨近4時，男事主的女朋友報案求助。警員接報到場時，男事主仍清醒，遂安排他往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，案件列非法禁錮及勒索，由九龍城區警區重案組跟進，暫未有人被捕。