佐敦毒餐車連撞4車包括警車 男司機棄車涉5宗罪被捕 男警腳傷送院

突發
更新時間：09:04 2026-03-06 HKT
發佈時間：02:58 2026-03-06 HKT

周四（5日）晚上11時46分，一輛黑色私家車沿吳松街行駛，因衝讓線引起警方注意，司機拒截查期間更冒險倒車，連撞包括警車在內的4輛車，最終司機棄車逃跑時被警員制服，當場檢獲懷疑毒品。

衝讓線惹警疑 倒車突圍撼警車

事發時該輛黑色私家車由吳松街左轉入佐敦道時，懷疑未有在讓線前停車，直接衝出路口。當時剛巧有警車巡經，警員發現其行徑可疑遂鳴笛示意停下截查。

然而，男司機未有理會警方指示，反而眼見前方交通擠塞，突然瘋狂倒車企圖逃離現場。過程中，私家車如「碰碰車」般先後撞向後方的警車、兩輛私家車及一輛紅頂小巴，現場傳出多次猛烈撞擊聲，引起途人驚呼。

棄車逃跑被擒 車內檢獲懷疑毒品

私家車連環撞擊後橫亘路中，男司機見無路可退，隨即打開車門棄車逃跑。現場警員反應迅速，追逐一段距離後合力將其制服拘捕。事件中，一名男警的腳部受傷，需要送院治理。

警方在該名姓余(37歲)男司機身上檢獲懷疑氯胺酮及懷疑可卡因，警員亦發現他為被通緝人士。經初步調查，余男涉嫌「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、 「駕駛時沒有第三者保險」、「狂亂駕駛」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕，現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

受事件影響，佐敦道往雅翔道方向交通一度受阻。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

